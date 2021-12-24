Капитан ледокола "Сибирь" получил в подарок горлышко от бутылки и портрет Голиковой

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Горлышко от бутылки шампанского, разбитой в день спуска судна на воду, а также портрет крестной матери - Татьяны Голиковой вручили капитану атомного ледокола "Сибирь" Олегу Щапину в момент передачи атомохода от Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Атомфлоту (предприятие Росатома). Как рассказали ТАСС в пресс-службе ОСК, традиционные сувениры вручил директор по производству Балтийского завода, на котором с 2015 года шло строительство ледокола.

Первый серийный ледокол проекта 22220 "Сибирь" был передан ФГУП "Атомфлот" в пятницу. Церемония подписания акта приема-передачи ледокола состоялась на территории Балтийского завода. Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка и генеральный директор АО "Балтийский завод" Алексей Кадилов.

Универсальный атомный ледокол "Сибирь" - второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот". Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года.