"Газпром" пятый день подряд не бронирует мощности прокачки по газопроводу Ямал - Европа

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на субботу. Из-за отсутствия заявок холдинг отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже пятый день подряд, следует из данных платформы GSA Platform.

На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными. Следующая возможность для бронирования прокачки на субботу будет у "Газпрома" на внутридневных торгах ночью.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода Ямал - Европа, потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. В самом холдинге также отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.