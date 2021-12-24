СМИ: в Сербию из России поступила партия пусковых установок ПТРК "Корнет"

БЕЛГРАД, 24 декабря. /ТАСС/. Партия пусковых установок противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" поступила из России в Сербию. Об этом в пятницу сообщила газета "Политика".

Издание сообщает, что "Корнеты" были доставлены на белградский военный аэродром Батайница в четверг транспортным военным самолетом Ил-76 из России. Газета отмечает, что российские противотанковые комплексы являются одним из самых современных образцов вооружений и значительно усилят сербскую армию.

2 декабря министр внутренних дел Сербии Александар Вулин в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве сообщил о получении пусковых установок ПТРК "Корнет". "Корнеты" мы получили", - заявил министр.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что поставки из России пусковых установок ПТРК "Корнет" в Сербию значительно укрепят боеспособность ее сухопутных войск.

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС. С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 10 БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".