Псковские власти привлекли в регион четыре бизнес-проекта на 2 млрд рублей

ПСКОВ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области одобрили четыре новых инвестиционных проекта в сфере туризма, услуг и добычи полезных ископаемых с общим объемом инвестиций более 2 млрд рублей. Проекты планируется реализовать в двух самых крупных городах региона - в Пскове и Великих Луках, а также на территории нескольких муниципалитетов, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Совет по инвестициям провел в пятницу губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках заседания одобрены к заключению инвестиционного соглашения сразу четыре проекта. Первым участники совета рассмотрели проект ООО "Севзапинвест" по созданию многофункционального туристического комплекса в Пскове. Планируемый объем инвестиций - 845 млн рублей", - отмечается в сообщении по итогам заседания совета.

По данным пресс-службы, в рамках проекта инвестор выполнит комплекс работ по реставрации, восстановлению, реконструкции и приспособлению зданий, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения "Фабрика канатная Г. Ю. Мейера".

Кроме того, власти одобрили проект "Луки-парк" от Агентства ипотечного кредитования, который будет реализован в Великих Луках. "В городе на Ловати планируется построить спортивно-оздоровительный, семейный развлекательный комплексы и современную гостиницу. На реализацию проекта инвестор намерен направить более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Еще один одобренный властями проект предполагает разработку известнякового карьера в Середкинской волости Псковского района, где планируется добывать известняковый щебень, который может быть использован для строительства второстепенных дорог.

"На разработку карьера инвестор готов направить 238 млн рублей собственных средств. В рамках рассмотрения вопроса принято решение перед реализацией проекта провести историко-культурную экспертизу. Участники совета также поддержали и ООО "Гиперстрой", который представил проект по созданию сети моек самообслуживания. Они будут размещаться в отдаленных спальных районах Пскова. На реализацию проекта инвестор готов направить более 63 млн рублей", - отмечается в сообщении.