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Нидерландский регулятор обвинил Apple в нарушении законов о конкуренции

Корпорации грозит штраф до €50 млн

ТАСС, 24 декабря. Управление по делам потребителей и рынков Нидерландов обвинило американскую компанию Apple в нарушении законов о конкуренции. Корпорации грозит штраф до €50 млн, сообщается в пятницу в пресс-релизе на сайте регулятора.

В управлении отметили, что в настоящий момент поставщики дейтинг-приложений, размещенных в каталоге магазина AppStore, не имеют возможности настраивать в своих программах иные платежные системы для совершения покупок и вынуждены пользоваться той, которая предлагается в AppStore.

Регулятор требует от Apple дать поставщикам таких приложений возможность использовать платежные системы за пределами AppStore. Если корпорация в течение двух месяцев не выполнит требование, то ей будет грозить штраф.

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