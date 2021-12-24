Спецсудно за почти 1 млрд рублей получит Алтай к 2023 году для очистки дна рек

БАРНАУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Алтайский край к 2023 году получит спецсудно - земснаряд стоимостью около 1 млрд рублей для очистки перекатов на реках региона, сообщил на пресс-конференции в пятницу замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин. Работы по очистке грунтов, в том числе на реке Катунь, необходимы для увеличения объемов грузоперевозок речным транспортом.

"Сейчас заложено (приобретение - прим. ТАСС) ценой в почти 1 млрд рублей спецсудна - земснаряда фрезерного типа, способного работать на каменных грунтах, то есть на реке Катунь. Порт приписки этого судна - Барнаул, время прибытия - 2023 год. Судно стоит 923 млн рублей, приобретено будет за счет федерального бюджета для того, чтобы чистить перекаты на углублении на нашем спецучастке", - сказал Коровин.

Он пояснил, что всего на реках страны 15 бассейнов, являющихся федеральными, и всеми процессами по тралению, спрямлению и углублению рек управляет федеральный центр. "В регионах создаются спецучастки для работы и только после этого выполняется отсыпь", - подчеркнул Коровин.

Он отметил, что работы важны для того, чтобы поддерживать водность в регионе и увеличивать объем грузоперевозок речным транспортом. Так, в 2021 году в регионе отмечена самая низкая за последние 40 лет водность: из-за резкого обмеления суда не успели вернуть на традиционную зимовку в Бийск и они остались в Барнауле. По словам Коровина, наращивание объема грузоперевозок необходимо краю для того, чтобы разгрузить региональные дороги. Так, вывод 1 млн тонн груза на речной транспорт равен более 30 тыс. грузовикам с Чуйского тракта в летний период.

Кроме того, по словам замминистра, пассажироперевозки водным транспортом в крае в 2021 году достигли 170 тыс. человек - это на 20% выше уровня прошлого года.

О грузоперевозках на алтайских реках

В октябре 2014 года президент РФ Владимир Путин дал поручение о переориентации перевозок с железнодорожного и автотранспорта, где он дублирует водные пути, на внутренний водный транспорт. В Алтайском крае было заключено соглашение о развитии водных перевозок между администрацией Обского бассейна внутренних водных путей, перевозчиками и профильным министерством региона. В начале объем речных перевозок составлял 430 тыс. тонн, за шесть лет в рамках соглашения его удалось увеличить более чем в два раза.

Власти Алтайского края заявляли о намерении увеличить объем грузоперевозок речным транспортом в 2021 году на 11% - до 1 млн тонн. Однако из-за резкого обмеления этого не удалось достичь и грузооборот превысил лишь 800 тыс. тонн.