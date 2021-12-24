Глава Мордовии предложил объявить 2022 год в регионе годом предпринимательской инициативы

ТАСС, 24 декабря. Глава Мордовии Артем Здунов в пятницу во время ежегодного послания Госсобранию Мордовии предложил объявить 2022 год в республике годом предпринимательской инициативы.

"Открытый диалог с бизнесом станет неотъемлемой частью культуры нашего поведения. В этой связи предлагаю следующий год в республике объявить годом предпринимательской инициативы", - сказал Здунов.

Он отметил, что для развития бизнеса нужны гарантированные рынки сбыта. "Государство не должно оставаться в стороне от этого вопроса, задача министерств, глав районов активно участвовать в выстраивании производственных цепочек, выявлять инвестиционные ниши. Важна правильная донастройка государственного муниципального заказа", - отметил Здунов.

Он также рассказал, что в Мордовии планируют создать электронный ресурс, на котором будет размещена единая база местных производителей. Это расширит предприятиям возможности для сбыта продукции.

Инвестиции в бизнес

Сейчас, по словам Здунова, целый ряд предприятий республики готовит крупные инвестпроекты. Так, Саранский телевизионный завод планирует реализацию проекта по производству печатных плат для телекоммуникационного оборудования проектной мощностью 2,5 млрд рублей. Перед "Электровыпрямителем" стоит задача разработать стратегическую программу развития по новым направлениям и рынкам сбыта.

"Оптиковолоконные системы" достигли в текущем году самого высокого уровня продаж оптоволокна с момента своего запуска. "Мы заинтересованы в полной локализации в республике производства оптоволокна и увеличении мощности до 10 млн км в год, для этого в 2023 году необходимо обеспечить трансфер технологии производства преформ и начать строительство нового завода по их выпуску", - сказал Здунов.

Перед новым руководством Технопарка стоит задача вывести площадку на самоокупаемость, привлечь к сотрудничеству перспективные компании.

Всего в регионе в промышленности сегодня занято почти 50 тыс. человек. По итогам года власти прогнозируют рост объемов производства на 11%.

Миллиард в год

Здунов напомнил, что в Мордовии разработана пятилетняя индивидуальная программа социально-экономического развития республики. "До 2026 года республика будет дополнительно получать из федерального бюджета 1 млрд рублей. Сейчас программа находится на утверждении в правительстве страны. Ждем до конца года", - сказал он.

Реализация программы позволит перезапустить производственные мощности территории завода "Лима", создать на его базе индустриальный парк. Запланированы мероприятия по субсидированию процентной ставки по кредитам на реализацию инвестпроектов, докапитализации республиканского Фонда развития промышленности, фонда поддержки предпринимателей. Планируется также развитие ТОСЭР "Рузаевка" и создание научных лабораторий на базе мордовского госуниверситета.