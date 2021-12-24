Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,05-0,23%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в пятницу снизился на 0,05% - до 3702,72 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,23%, до 1584,15 пункта.

Доллар на 18:50 мск рос на 0,44% - до 73,625 руб., евро - на 0,33%, до 83,32 руб.

Цена нефти марки Brent с поставкой в феврале 2022 года снижалась на 1,29% - до $75,86 за баррель, WTI дорожала на 1,37% - до $73,76 за баррель.

"В пятницу на российском рынке акций наблюдались умеренные продажи несмотря на ценовой позитив в нефти и нейтральный внешний фон. Активность торгов была невысокой - в США и других странах сегодня выходной в связи с празднованием католического Сочельника. Приближение выходных также могло вносить осторожность в поведение инвесторов, - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. - Коронавирус остается в фокусе внимания участников торгов. Штамм омикрон распространяется значительно быстрее дельта и других штаммов".

Корпоративный сектор

В лидерах роста сегодня находились акции "Газпром нефти" (+1,9%), "Акрона" (+1,88%), ОГК-2 (+1,87%), "Фосагро" (+1,56%) и "Алросы" (+1,14%). В лидерах падения - акции "Петропавловска" (-1,75%), "Селигдара" (-1,55%), Qiwi (-1,51%), ТМК (-1,46%) и "Роснефти" (-1,24%).

Главный аналитик ПСБ Егор Жильников поясняет, что отечественный фондовый рынок завершил пятничный торговый день без заметных изменений на фоне выходного дня на западных торговых площадках. "Продолжили дешеветь акции "Газпрома" (-0,2%), "Новатэка" (-0,2%) и "Роснефти" (-1,2%)", - отмечает аналитик.

"Низкая ликвидность затронула и металлургический сектор, который, несмотря на удорожание сырья, как и другие сектора, не демонстрировал заметного роста ("Норникель": -0,3%; "Алроса": +1,4%; "Русал": +0,3%; "Северсталь": +0,9%; НЛМК: +0,5%; ММК: +0,2%; "Распадская": -0,5%; обыкновенные акции "Мечела": +0,6%)", - уточняет Жильников.

"В преддверии длинных выходных в западных странах и РФ и в ожидании решения ОПЕК+ в рамках январского заседания мониторингового комитета, которое состоится 4 января, инвесторы сравнительно активно закрывают длинные позиции в бумагах "Роснефти", "Татнефти", "Сургутнефтегаза", а также на фоне снижения европейских цен на натуральный газ - в акциях "Газпрома" и "Новатэка", - поясняет аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогнозы экспертов

"С начала будущей недели и до Нового года при отсутствии выраженного общерыночного или внешнеполитического негатива российский рынок может торговаться преимущественно в нейтральном ключе", - считает Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник, 27 декабря, будет формироваться в пределах 3660-3760 пунктов, прогнозный курс доллара - 73-74 руб. "Фридом финанс" ожидает диапазоны закрытия торгов для индекса Мосбиржи на уровне 3655-3725 пунктов, для курсов доллара и евро - 73,25-74,05 руб. и 83-83,75 руб. соответственно.