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"Яндекс.Заправки" начали работать в Чечне

По словам руководителя компании, с сервисом работают уже 8 тыс. АЗС по всей России

ГРОЗНЫЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Заправки" впервые начал работать в Чеченской Республике. К сервису подключились десять АЗС сети "Гарант".

"С нами работают уже 8 тыс. АЗС по всей России. С подключением АЗС сети "Гарант" еще больше водителей смогут заправляться, не выходя из машины. Популярность сервиса растет, сейчас им пользуется уже миллион автомобилистов в месяц. Мы рады, что он стал доступен для водителей Чеченской Республики", - приводит пресс-служба слова руководителя "Яндекс.Заправок" Романа Прудникова.

"Яндекс.Заправки" - сервис, с которым водители могут оплачивать топливо, не выходя из машины. Пользоваться им можно в отдельном приложении, а также в "Яндекс.Картах" и "Навигаторе", по которым ездит 37 миллионов водителей, и в отдельном приложении. Также сервис встроен в Таксометр - приложение для таксистов.

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