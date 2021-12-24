Объем промпроизводства в Тюменской области в 2021 году вырастет на 5%

ТЮМЕНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в 2021 году в Тюменской области составит 105% за счет роста обрабатывающих производств. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба губернатора Тюменской области.

"По итогам 2021 года индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 105%. Определяющую роль здесь сыграли обрабатывающие производства: увеличен выпуск химических веществ, лекарств, электрического оборудования, бумажных, резиновых, пластмассовых изделий. Наметилась положительная динамика по восстановлению экспорта: за 10 месяцев 2021 года его объем превысил $1 млрд", - говорится в сообщении.

В 2021 году регион попал в тройку лидеров национального рейтинга инвестклимата, за год область поднялась на девять позиций.

Индекс промышленного производства в Тюменской области за 2020 год составил 121,5% к уровню 2019 года. Промышленное производство в регионе увеличивалось тогда также главным образом за счет развития обрабатывающего сектора экономики.