Депутат ГД назвал оборотные штрафы Meta и Google важным сигналом для компаний

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин назвал важным сигналом для компаний решения российского суда наложить на Meta Platforms (ранее Facebook) и компанию Google оборотные штрафы за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.

Google и Meta оштрафовали в РФ более чем на 9 млрд рублей

"Штрафы международного уровня". Google и Meta оштрафовали в РФ более чем на 9 млрд рублей

"Оборотные штрафы - это важный сигнал. Я надеюсь, что компании трезво оценивают ситуацию, заплатят штрафы и будут более ответственно и эффективно подходить к выполнению требований российского законодательства", - сказал политик ТАСС в пятницу.

Как отметил Горелкин, такое решение суда "абсолютно справедливо". "Оборотные штрафы назначены за очень серьезные нарушения. Это не просто неудаление противоправного контента, это систематическое, демонстративное неудаление противоправного контента. Обе компании годами игнорируют нормы и требования российского законодательства", - подчеркнул он.

По словам парламентария, компании понимают, что у Роскомнадзора есть и более чувствительные меры. "Что касается компании Google, то в случае неисполнения российского суда санкции могут быть предъявлены к российскому юридическому лицу компании. Например, судебные приставы в случае неуплаты штрафа Google могут заблокировать счета российского юридического лица Google, а это фактически парализует экономическую деятельность компании", - сказал он.

Также политик отметил, что у Meta Platforms нет представительства в РФ, но "в случае неисполнения решения суда могут быть запреты на рекламную деятельность этой компании, что также чувствительно скажется на перспективах цивилизованной работы" на российском цифровом рынке. "Объем российского диджитал рекламного рынка составляет порядка 300 миллиардов рублей, и он продолжает расти", - отметил Горелкин.

Мировой суд в Москве в пятницу оштрафовал Meta Platforms на сумму более 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Ранее суд по аналогичному иску оштрафовал Google на сумму более 7,2 млрд рублей.