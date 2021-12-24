В Петербурге начали выплачивать долги по зарплате работникам "Метростроя"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Выплаты долгов по заработной плате сотрудникам Метростроя началась в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба "Метрострой Северной столицы".

"Начинается выплата задолженности сотрудникам ОАО "Метрострой". АО "МССС" направил первый авансовый платеж за аренду оборудования в размере 270 млн рублей. Средства пойдут на погашение долга перед бывшими и нынешними сотрудниками ОАО "Метрострой", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, власти Петербурга хотят погасить задолженность перед метростроевцами до конца 2021 года. Сумма долга - премиальная часть заработной платы за сентябрь и октябрь этого года, а также выходное пособие - составляет 332 млн рублей (без учета НДФЛ и страховых взносов в ПФ).

Это касается всех 3,1 тыс. человек, или 86% от общего количества работников, числившихся ранее в ОАО "Метрострой" и трудоустроившихся в штат АО "Метрострой Северной столицы". Около 300 человек - 6,7% - остались в штате "старого" "Метростроя" с целью организации работы в условиях банкротства предприятия. И еще 7,3% нашли другую деятельность или вышли на пенсию.

Единственный подрядчик

В конце августа этого года крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена "Метрострой" и ряд его дочерних структур, в том числе "СМУ-9 "Метрострой", была признана банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании была введена процедура конкурсного производства.

ОАО "Метрострой" ведет свою историю с 1941 года, она занималась строительством всех станций метро в городе, а также монтажными работами на других крупных объектах в Петербурге. В феврале 2020 года суд ввел в отношении нее процедуру наблюдения и назначил временного управляющего. В октябре 2020 года при участии ВТБ была создана компания "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой переданы в собственность города. В октябре 2021 года распоряжением правительства РФ компания "Метрострой Северной столицы" была наделена статусом единственного исполнителя работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов метро в Петербурге.