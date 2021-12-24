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Отставки и назначения

Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства

Вместо нее заместителем министра назначен Андрей Разин

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Оксана Лут назначена первым заместителем министра сельского хозяйства РФ. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.

"Назначить Лут Оксану Николаевну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности (Лут занимала должность заместителя министра - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

Другим своим распоряжением премьер-министр Михаил Мишустин освободил Джамбулата Хатуова от должности первого замминистра сельского хозяйства. Вместо Лут заместителем министра назначен Андрей Разин, следует из соответствующего распоряжения.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставки и назначения
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