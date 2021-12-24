Глава Мордовии поручил организовать международное авиасообщение с Саранском к 2024 году

ТАСС, 24 декабря. Глава Мордовии Артем Здунов в пятницу в ходе послания Госсобранию республики поручил обустроить постоянный пункт пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Саранска и организовать международное авиасообщение к 2024 году. Об этом сообщается на сайте правительства Мордовии.

Летом 2020 года в аэропорту сообщали о планах по началу реконструкции осенью 2020 года, завершить работы рассчитывали в 2021 году, однако работы не были начаты. Позднее сообщалось о необходимости доработки проекта реконструкции терминала и уточнения сметы.

"В следующем году из аэропорта Саранска должны быть открыты вылеты как минимум по семи направлениям. Одновременно важно развивать международное авиасообщение. Глава Мордовии поручил приступить к техническому перевооружению пункта пропуска через государственную границу. К 2024 году жители Мордовии должны иметь полноценную возможность зарубежных вылетов", - говорится в сообщении.

К чемпионату мира по футболу в 2018 году в аэропорту Саранска был открыт временный пункт пропуска, однако его невозможно использовать по технологическим причинам. В настоящее время международные рейсы не выполняются. 21 февраля 2019 года правительство России распорядилось установить в международном аэропорту Саранска воздушный пункт пропуска через государственную границу, было принято решение провести техническое перевооружение уже построенного терминала.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. В 2017 году он был закрыт на реконструкцию. К чемпионату мира по футболу 2018 года там был возведен новый терминал площадью около 7 тыс. кв. м, реконструирована взлетно-посадочная полоса, расширены перроны и места стоянок транспорта. В 2022 году планируется открытие двух новых рейсов из Саранска - в Казань и Калининград. Также сохранятся все действующие рейсы: в следующем году можно будет улететь из аэропорта Саранска в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар и Сочи.