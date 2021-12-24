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В Ингушетии модернизируют водозабор и построят станцию очистки воды

Стоимость работ - 426,6 млн рублей

МАГАС, 24 декабря. /ТАСС/. Конкурс на модернизацию Альтиевского водозабора объявили в Ингушетии, проектная мощность объекта составит 24 тыс. куб. метров в сутки. Работы планируется завершить к концу 2023 года, следует из данных, опубликованных на портале госзакупок.

"Объект закупки: выполнение работ по объекту "Модернизация Альтиевского водозабора. Строительство станции очистки воды", - говорится в документе.

Стоимость работ составит 426,6 млн рублей. Заявки будут приниматься до 30 декабря текущего года. Согласно данным на сайте, объект будет построен в селе Альтиево. Работы планируется завершить к концу 2023 года.

Проектная площадь Альтиевского водозабора составляет 97 231 кв. м, проектная производительность - 24 тыс. кубических метров в сутки. Общая протяженность водовода составит 9,7 тыс. метров.

Водоснабжение в настоящее время является одной из наиболее проблемных сфер в республике - в замене нуждаются порядка 65,5% водопроводных сетей, потери воды при транспортировке составляют около 20%, при этом порядка 33,5% воды не соответствует санитарным нормам.

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РоссияИнгушетияСеверный Кавказ
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