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Генассамблея одобрила бюджет ООН в размере $3,1 млрд на 2022 год

Россия в апреле внесла в бюджет Организации Объединенных Наций около $86,5 млн

ООН, 24 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН утвердила в пятницу бюджет всемирной организации на будущий год в размере $3,12 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Объединенных Наций.

"Завершив основную часть 76-й сессии рано утром в пятницу, Генеральная Ассамблея одобрила большое количество проектов резолюций и решений, представленных основными комитетами, в том числе рекомендацию утвердить бюджет на 2022 год в размере $3,12 млрд", - говорится в сообщении.

Полный отчет о заседании будет опубликован 27 декабря.

Россия в апреле внесла в бюджет Организации Объединенных Наций около $86,5 млн.

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