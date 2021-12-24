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Мобильные офисы для оказания бесплатной юридической помощи получат 30 регионов России

Пункты могут быть использованы при ЧС, когда требуется немедленно выехать на место происшествия и оказать юридическую помощь

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Мобильные офисы на базе автомобилей "Газель Некст" переданы субъектам РФ для оказания бесплатной юридической помощи. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства Нижегородской области.

"Региональные Госюрбюро теперь будут оказывать бесплатную юридическую помощь населению с использованием мобильных офисов. Сегодня были переданы 30 подобных автомобилей, которые отправились в 30 регионов России <...>", - отмечается в сообщении.

Автомобили произведены но заказу Минюста России. По словам заместителя министра юстиции РФ Максима Бесхмельницына, который принял участие в торжественной церемонии передачи, они будут использоваться для оказания бесплатной юридической помощи в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах. Кроме того, мобильные пункты могут быть использованы при чрезвычайных ситуациях, когда требуется немедленно выехать на место происшествия и оказать юридическую помощь.

Автомобили представляют собой кабинеты, рассчитанные на автономную работу. Внутри оборудована рабочая зона для персонала, а также зона для приема граждан. Для маломобильных граждан и пожилых людей предусмотрены откидные ступени. Машины оснащены бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха. В салоне также установлена мебель для хранения документов и вещей операторов.

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РоссияНижегородская область
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