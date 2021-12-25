Президент Ливана сообщил, что выход из экономического кризиса займет шесть-семь лет

БЕЙРУТ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Ливанской Республики Мишель Аун призвал сограждан набраться терпения, так как для выхода страны из экономического и финансового кризиса потребуется шесть-семь лет. В телеобращении в канун Рождества он заявил, что тяжелое положение "стало результатом ошибочного управления, разворовывания общественных фондов и коррупции".

"Стране необходимы перемены и они произойдут благодаря реформам, согласованным с Международным валютным фондом (МВФ), - указал президент. - Осуществление программы преобразований постепенно восстановит доверие граждан к ливанскому государству".

Аун высказался за диалог между христианской и мусульманской общинами, отметив, что "гражданское общество в конфессиональном Ливане должно созреть социально и политически".

Ранее вице-премьер республики Сааде аш-Шами, который возглавляет делегацию правительства на переговорах с МВФ, сообщил, что стороны близки к заключению соглашения по кредитам. По его словам, документ может быть подписан в январе - феврале 2022 года. Финансовые потери оцениваются в $69 млрд.

Бейрут нуждается в $10-12 млрд для реализации программы экономического оздоровления. Чтобы получить эту сумму, правительство республики должно выполнить условия МВФ, которые предусматривают реформу банковского сектора и налоговой системы, реструктуризацию государственного долга, отмену субсидий по всем основным статьям, утверждение парламентом закона о контроле за движением капиталов.

Кроме того, должен быть введен единый обменный курс национальной валюты и осуществлена аудиторская проверка центрального банка. МВФ требует также сокращения госаппарата, налаживания электроснабжения и пресечения контрабандной торговли с Сирией.