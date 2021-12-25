В торгпредстве РФ заявили, что предлагали ЕС наладить взаимодействие по кибербезопасности

БРЮССЕЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Россия с 2020 года предлагала Евросоюзу наладить взаимодействие по кибербезопасности и продолжает предлагать это сделать, особенно в контексте звучащих из Брюсселя обвинений в адрес российских физических и юридических лиц в участии во вредоносной кибернетической активности. Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером комментарии российского постпредства при ЕС. Так миссия отреагировала на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, который ранее заявил ТАСС, что ЕС якобы "не получал официальной информации о готовности властей России к диалогу по кибербезопасности".

"В контактах с представителями Европейской внешнеполитической службы и Еврокомиссии мы неоднократно предлагали ЕС начать предметный разговор по вышеуказанной тематике. Тем более, что в текущем году Россия провела соответствующие двусторонние консультации с целым рядом стран - членов ЕС, - отметили в постпредстве. - Кроме того, с учетом претензий в адрес России относительно якобы причастности российских физических и юридических лиц к "вредоносной" деятельности в киберпространстве, еще в ноябре 2020 года Россия официально предложила Евросоюзу наладить контакты его профильных структур с российским Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), который уполномочен осуществлять соответствующее международное взаимодействие".

"С учетом вышеизложенного вновь подтверждаем готовность российской стороны к налаживанию диалога Россия - ЕС по кибербезопасности, который призван устранить имеющиеся проблемные вопросы в данной области. При этом хотели бы особо подчеркнуть полную неприемлемость попыток Брюсселя перекладывать ответственность за имеющиеся многочисленные раздражители в двусторонних отношениях исключительно на российскую сторону", - говорится в заявлении российской дипмиссии.

22 декабря представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил ТАСС, что Евросоюз не получал официальной информации о готовности властей России к диалогу по кибербезопасности, но открыт для конструктивных дискуссий в рамках ООН. Об этом он заявил, комментируя заявление спецпредставителя президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских о том, что Москва активно предлагает Брюсселю приступить к проведению коллективных консультаций по кибербезопасности.

По словам Стано, ЕС "не получал никакой официальной информации о готовности властей Российской Федерации участвовать в кибердиалоге Россия - ЕС". При этом Стано подчеркнул, что ЕС ожидает от России "конкретных конструктивных шагов в отношении раздражающих факторов в двусторонних отношениях".