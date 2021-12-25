Вучич заявил, что планирует попросить у Путина дополнительные объемы газа для Сербии

"У нас будет больше, чем 6 млн куб. м. газа. Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять просил [о разговоре], такой я надоедливый. Я буду просить его о дополнительных объемах газа среди прочего, обо всех других вопросах и других вещах мы также поговорим, конец года, мы проанализируем все, что произошло", - заявил Вучич в пятницу в интервью каналу TV Prva.

14 декабря сербский лидер выразил надежду в скором времени достичь с Россией соглашения о поставках дополнительных объемов газа по сниженным ценам. По его словам, сейчас Сербии необходимо дополнительно 6 млн куб. м газа в день, которые можно купить только на бирже по высокой цене. 9 декабря Вучич, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил его в том, что республика не останется без газа. Вучич также рассказал, что Сербия обсуждает с Россией возможность докупить дополнительный объем газа из-за холодной погоды.

Миллер и Вучич 7 декабря в режиме конференц-связи обсудили вопросы сотрудничества, в частности поставки газа. Отмечено, что за 11 месяцев 2021 года "Газпром" поставил в Сербию на 57% газа больше, чем за весь 2020 год.

По итогам переговоров в Сочи 25 ноября Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за тыс. куб. м на ближайшие шесть месяцев, после чего Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые Вучич назвал "исключительными". С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.