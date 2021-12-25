В России закрылось 5,2 тыс. фитнес-клубов из-за пандемии в 2021 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российская фитнес-индустрия потеряла 5,2 тыс. объектов в 2021 году из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в субботу ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры нанесли удар фитнес-отрасли. За 2021 год с рынка ушли 10% игроков, а в целом он сократился на 40%. Потери в цифрах: минус 5,2 тыс. объектов и минус 249,6 тыс. сотрудников, занятых в отрасли", - отметила она.

Силина уточнила, что к концу 2021 года в фитнес-бизнесе занято 518,4 тыс. сотрудников, в стране продолжают функционировать 7,8 тыс. объектов.

По ее данным, за первый и второй квартал падение выручки в отрасли составило 7,8 млрд рублей. В третьем квартале на фоне ужесточения ограничений в регионах она потеряла еще 8,9 млрд рублей. Четвертый квартал также заканчивается падением на 9,2 млрд рублей. В итоге за 2021 год "отрасль в целом недосчиталась около 25,9 млрд рублей", уточнила собеседница агентства.

"Фитнес-отрасль совершенно не была готова к испытаниям 2021 года, который принес краткосрочный локдаун, усиление режима ограничительных мер. Выстоять без потерь было сложно, так как бизнес имеет высокую закредитованность, дорогие и неснижаемые арендные ставки, а также большие социальные налоги с фонда оплаты труда. Фитнес-отрасль является человекоемкой, поскольку для обслуживания посетителей физкультурно-оздоровительных объектов требуется достаточно большое количество сотрудников. На оплату труда приходится 30-40% от общего оборота", - сказала Силина.

Тренды 2022 года

Одним из трендов 2022 года, по мнению эксперта, может стать развитие государственно-частного партнерства "в части замещения частным бизнесом муниципальных учреждений на объектах спорта".

"На сегодняшний день огромное количество государственных физкультурно-оздоровительных объектов неэффективны. Но используя ресурс фитнес-отрасли, которая обладает опытом и знаниями, технологиями и успешными бизнес-моделями, данные объекты могли бы стать экономически выгодны обеим сторонам. Передав часть таких объектов предпринимателям, государство может сократить расходы на эксплуатацию, а отрасль получить возможность развиваться на более выгодных условиях", - пояснила Силина, добавив, что расходы местных бюджетов на эксплуатацию объектов спорта составляют в совокупности 60 млрд рублей в год.

Еще одним трендом, по ее словам, может стать развитие коллаборации медицины и фитнеса. Для этого фитнес-отрасль выстроила официальное сотрудничество с Минздравом РФ, предложив ряд инициатив. Например, выстроить дорожную карту для сопровождения переболевших коронавирусом в фитнес-клубы, внедрить совместные программы для профилактики и восстановления граждан после коронавируса и внести их в перечень Временных методических рекомендаций Минздрава РФ. Кроме того, Национальное фитнес-сообщество просит включить фитнес-услуги в полисы добровольного медицинского страхования и упростить получение медицинских лицензий для развития межотраслевой коллаборации.

"Мы уверенны, что эти меры помогут расширить отраслевой рынок, сформируют систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, окажут содействие федеральному проекту "Укрепление общественного здоровья". Наши исследования показали, что до пандемии главным стимулом к занятиям фитнесом являлось улучшение внешнего вида, формирование красивой фигуры. Больше половины пользователей именно поэтому регулярно посещали фитнес-клубы. Пандемия заставила переосмыслить приоритеты: теперь более 80% посетителей приходят для того, чтобы восстановить здоровье, повысить иммунитет", - рассказала Силина.

Она добавила, что фитнес-отрасли в 2022 году необходима дополнительная государственная поддержка. Силина предложила снизить страховые взносы до 15% на весь фонд заработной платы, внедрить меры поддержки для владельцев коммерческой недвижимости, предоставляющим скидки по аренде. Также она считает целесообразным оказать содействие в модернизации СанПиН по ряду вопросов отрасли, ввести программы кешбэка по аналогии с туристической сферой и дешевые невозвратные тарифы на фитнес-абонементы по аналогии с авиаотраслью. Еще одной мерой она видит внедрение налогового корпоративного вычета - для компаний, сотрудники которых занимаются фитнесом.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 44 официальных представительства. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федераций, двадцать ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.