Самолет МС-21 с российским композитным крылом совершил первый полет

Осенью 2018 года производитель композитного крыла для МС-21 - входящая в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК) компания "Аэрокомпозит" - попал под санкции США, в результате которых компания лишилась возможности закупать импортное сырье для крыла. Тогда разработкой российского аналога занялся Росатом. На создание отечественных материалов для композитного крыла Минпромторг выделил 4,4 млрд рублей. Получение изменений в сертификат в части композитного крыла самолета ожидается во второй половине 2022 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении Ростеха.

"Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода - филиала компании "Иркут" [разработчик самолета, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" госкорпорации "Ростех"]. Полет прошел в штатном режиме", - рассказали в Ростехе.

"Первый полет самолета с крылом из российских композитов доказывает: мы все сделали правильно, программа МС-21 последовательно и неуклонно продвигается вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Это - результат развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу государственной поддержки", - подчеркнул министр. По его словам, сейчас изготовлено композитное крыло для двух самолетов, идет изготовление третьего комплекта.

Отечественные материалы для силовых композитных конструкций крыла разработаны при участии ученых МГУ и Росатома, а также специалистов авиапрома. Квалификационные испытания материалов показали их соответствие требованиям к конструкции самолета МС-21. Консоли крыла и центроплан самолета МС-21-300 производятся на предприятии "Аэрокомпозит-Ульяновск". При производстве крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, доля композитов в конструкции МС-21 составляет около 40%, что является рекордом для среднемагистральных самолетов. "Применение прочных и легких композиционных материалов позволило создать крыло с уникальными аэродинамическими характеристиками, недостижимыми для металлического крыла. Улучшение аэродинамики дало возможность увеличить ширину фюзеляжа МС-21 и расширить салон, что дает новые преимущества с точки зрения комфорта для пассажиров. Это первый в мире среднемагистральный самолет, где применены такие решения", - сказал Чемезов.

"Помимо трех самолетов, находящихся в цехе окончательной сборки, на разных стадиях производства находятся еще три МС-21-300. Все они получат крыло из российских композитов", - добавил глава ОАК Юрий Слюсарь.

МС-21-300/310 - среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Самолет ориентирован на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок в России и в мире. В настоящее время завершается сертификация самолета МС-21-300, начать его поставки авиакомпаниям планируется в 2022 году. Одновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14.