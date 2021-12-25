"Кузбассразрезуголь" приобрел шахту-банкрота "Алексиевская" в Кемеровской области

ТАСС, 25 декабря. Угольная компания "Кузбассразрезуголь" приобрела шахту "Алексиевская", ранее признанную банкротом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил вице-губернатор области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Шахта "Алексиевская" ранее входила в состав угольной компании "Заречная" и была признана банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки выплаты зарплат и сокращение работников. В настоящее время добыча угля шахтой не ведется. За время банкротства с предприятия было уволено свыше 500 человек. Для погашения долгов по заработной плате перед более чем 800 бывшими и действующими сотрудниками весной текущего года правительство РФ по поручению премьер-министра Михаила Мишустина выделило более 200 млн рублей.

"Победителем публичных торгов по продаже имущества шахты стало АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь". Новый владелец первым делом погасит долги по заработной плате перед всеми работниками предприятия. Это произойдет, когда завершатся все процедуры по оформлению сделки", - сообщил вице-губернатор. По его словам, новый собственник проведет техническое перевооружение и модернизацию шахты, что позволит повысить безопасность работы объекта и улучшить условия труда. Всем работникам, которые до сегодняшнего дня занимались жизнеобеспечением шахты, будут сохранены рабочие места.

Панов отметил, что имущественный комплекс шахты безуспешно выставлялся на торги восемь раз. "Новые торги проводились на открытой площадке, конкурсный управляющий направил письма во все крупные угольные холдинги и всем потенциально возможным покупателям с предложением принять участие в торгах, но, как следует из аукционной документации, на торги была подана всего одна заявка", - отметил вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что на предприятии продолжают работать порядка 150 сотрудников, отвечающие за его систему жизнеобеспечения. По данным арбитражного управляющего, "Алексиевская" ежемесячно имеет доход порядка 3,8 млн рублей от сдачи объектов в аренду, при этом только затраты на оплату труда составляют около 10 млн рублей. Таким образом, продажа шахты единым лотом потенциальному инвестору является единственной возможностью возобновить работу крупного угольного предприятия.

УК "Кузбассразрезуголь" - предприятие сырьевого дивизиона Уральской горно-металлургической компании (УГМК), специализируется на добыче каменного угля открытым способом. В составе предприятия работают пять угольных разрезов на территории Кемеровской области, в том числе один из крупнейших в России разрезов "Бачатский", а также угольная шахта "Байкаимская". Их общий объем угледобычи составляет в среднем 45 млн тонн в год.