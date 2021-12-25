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В Wildberries сообщили о росте спроса на российские товары за рубежом

По данным компании, в декабре сумма заказов отечественной продукции выросла на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries зафиксировал в зарубежных странах рост спроса на товары российского производства на 81% в декабре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ТАСС представитель компании.

"В компании отметили рост спроса на товары российского производства: с 1 по 23 декабря 2021 года сумма заказов отечественной продукции за пределами России выросла на 81% по сравнению с 1-23 декабря 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что динамичнее всего увеличивался спрос на российскую ювелирную продукцию (в шесть раз), посуду и кухонный инвентарь (в три раза), а также на аксессуары для волос (в 2,3 раза).

Всего с 1 по 23 декабря 2021 года жители США, Германии, Франции, Израиля, Молдавии и других стран заказали товаров на рекордную сумму в 5,7 млрд рублей, что на 70% больше, чем годом ранее. Чаще всего заказывали косметику и парфюмерию, одежду, игрушки, товары для дома и праздника, отмечают в компании.

В декабре наиболее активно покупки на Wildberries совершали жители Израиля, Латвии, Германии, Эстонии и США. При этом самыми востребованными товарами из России в Израиле стали подарочные упаковки шоколада и наборы чая, в Латвии - большие наборы конструкторов и интерактивные мягкие игрушки, а в Германии - настольные игры "Монополия" и Jenga. Покупатели из Эстонии чаще всего заказывали косметические наборы для ухода за волосами и наборы детской косметики, а жители США - книги "Рождественский поросенок" Дж. Роулинг и "Приключения новогодних игрушек" Е. Ракитиной, заключили в Wildberries.

Теги
ЭстонияСШАГерманияЛатвияРоссияФранцияМолдавияИзраиль
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