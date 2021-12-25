Эксперты сообщили, что россияне в декабре увеличили число покупок более чем на четверть

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россияне в декабре этого года увеличили число покупок на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

С ростом количества покупок выросла и их сумма. Так, средний чек одной покупки в декабре составил 1,33 тыс. рублей (на 34% больше, чем в декабре 2020 года).

Отдельно аналитики банка изучили онлайн- и офлайн-траты россиян в преддверии Нового года. Как показала статистика декабря 2021 года, в онлайне общее количество покупок выросло на 20%, сумма - на 38%. При этом в офлайне рост числа покупок составил 32%, а суммы - 29%.

"За время пандемии россияне оценили удобство столь актуального сегодня интернет-шопинга и стали совершать здесь покупки на заметно более высокие средние чеки, чем в офлайне. Так, если в онлайне средний чек в декабре 2021 года вырос на 15% по сравнению с прошлым годом и составил 1,488 тыс. рублей, то в офлайне этот показатель, напротив, снизился на 2% и составил 1,176 тыс. рублей", - уточняют авторы исследования.

В топ онлайн-трат в декабре вошли фуд-ритейл, в том числе оптовые продуктовые рынки и склады, - в этой категории средний чек составил 1,283 тыс. рублей; магазины одежды и аксессуаров (1,456 тыс. рублей); маркетплейсы (1,702 тыс. рублей). При этом в офлайне россияне предпочитали больше тратить в ресторанах быстрого питания (средний чек - 598 рублей), а также в продуктовых (641 рубль) и магазинах одежды, аксессуаров и брендовых бутиков (25,227 тыс. рублей).

"Кстати, третье место, которое заняли магазины одежды и бутики, вполне объяснимо. В декабре текущего года на фоне ослабления карантинных ограничений и массовой вакцинации стало заметно больше, чем годом ранее, корпоративных вечеринок и новогодних торжеств большой компанией в кругу семьи и друзей. Все это привело к тому, что спрос на стильные вечерние наряды, аксессуары и обувь у россиян, соскучившимся по массовым новогодним торжествам, заметно вырос", - поясняют аналитики.

В рамках исследования в эквайринговой сети банка "Русский стандарт" аналитики изучили количество, суммы и средние чеки онлайн- и офлайн-покупок в декабре 2021 года и декабре 2020 года.