Все серийные самолеты МС-21 будут оснащены крылом из российских композитов

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Самолеты МС-21 для авиакомпании "Россия", которая планирует начать получать эти воздушные суда уже в 2022 году, будут оснащены крылом из российских композитов.

Об этом ТАСС сообщил гендиректор корпорации "Иркут" Андрей Богинский.

Он отметил, что с крылом из российских композитов будут выпускаться все серийные МС-21. "В 2022 году мы планируем начать поставку самолетов МС-21-300 первому эксплуатанту - авиакомпании "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот", - сказал он. - Все серийные воздушные суда будут оснащены крылом из российских композитов".