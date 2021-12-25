Глава "Нафтогаза" заявил, что Украина не готова обеспечить альтернативные поставки газа

"Физически судна с LNG (сжиженным газом - прим. ТАСС) на Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить на Украину через трубы", - сказал Витренко в интервью агентству "РБК-Украина", комментируя возможность альтернативных поставок газа на украинскую территорию через Польшу.

Для осуществления такого проекта, отметил он, необходимо модернизировать систему, инвестируя, в частности, в проблему так называемых "узких мест". "Терминал Свиноуйсьце находится вообще в другой стороне Польши... Чтобы физически оттуда газ мог поступить на Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать на Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно эти "узкие места" расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру. Это возможно, но это время", - добавил глава "Нафтогаза". При этом он отметил важность инвестиций со стороны Польши, которые она пока не делает. "Они хотели, чтобы для этого использовались европейские деньги. Свои деньги для этого они использовать не хотят", - сказал Витренко.

Он обратил внимание и на возможность покупки сжиженного газа у США, но и это, полагает Витренко, не решает вопросов энергобезопасности Украины. "Если мы хотим поиграть в финансовые спекуляции, можно покупать газ у американских экспортеров, но вопросы энергобезопасности это не решает. Это решает вопрос хеджирования рисков, финансовых спекуляций, рискованных операций. Можно по-разному это называть, но это не вопрос критической безопасности", - сказал глава "Нафтогаза".