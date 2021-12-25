Россия направит из Барнаула в Китай "Агроэкспресс" с рапсовым маслом

ПЕКИН, 25 декабря. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Российский производитель рапсового масла направит в КНР ускоренный рефрижераторный контейнерный поезд ("Агроэкспресс") с рапсовым маслом, что свидетельствует о постепенном расширении поставок сельскохозяйственной продукции из РФ в Китай. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу глава компании - дистрибьютора пищевой продукции "Синтай ланьли" Го Сяовэй.

"Железнодорожный состав с 82 двадцатифутовыми контейнерами отправится из Барнаула 26 декабря и ориентировочно через 12 дней прибудет в китайский город Чунцин (юго-запад страны)", - рассказал он. Как уточнил Го Сяовэй, поезд с маслом проследует через приграничный город КНР Маньчжурия.

"Это означает, что мы добавили в перечень высококачественной аграрной продукции, импортируемой из России, еще один продукт, - объяснил он. - В дальнейшем мы планируем расширять номенклатуру. В частности, собираемся в рамках сотрудничества с национальными производителями пива поставлять на рынок Китая первоклассный ячмень, выращенный в РФ".

Как уточнил Го Сяовэй, его компания будет стараться ускорить поставки, "чтобы китайский потребитель мог в кратчайшие сроки получить товары, произведенные в России". "Надеюсь, пандемия скоро закончится и торговые отношения Китая с РФ будут осуществляться еще более гладко и успешно", - заявил он.

Ранее благодаря "Агроэкспрессу" Россия организовала массовые поставки в КНР и другой продукции, в том числе пшеничной муки и подсолнечного масла.

В 2019 году Российский экспортный центр, "РЖД Логистика", "РЖД Сервис" и "ФВК Север" договорились о совместной работе по развитию экспорта продукции российского АПК в Китай с помощью ускоренных рефрижераторных контейнерных поездов ("Агроэкспрессов"), а также проработали основные маршруты сухопутной доставки из крупных терминально-складских комплексов: со станции Селятино (Московская область) и со станции Ворсино (Калужская область). Предполагается, что вывоз готовых пищевых товаров РФ непосредственно во внутренние регионы Китая, а не традиционным путем по морю, позволит значительно сократить срок перевозки и ощутимо снизить совокупные транспортные расходы экспортеров России, открыть новые рынки в КНР, получить существенное конкурентное преимущество перед европейскими и американскими компаниями, работающими через китайские морские порты.