Грузопоток порта Янпу на Хайнане за январь - ноябрь вырос на 36,52%

ХАЙКОУ /Китай/, 25 декабря. /ТАСС/. Грузооборот порта Янпу в южной китайской провинции Хайнань за январь - ноябрь этого года составил 1,2 млн TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера), что на 36,52% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные публикует информационный ресурс "Наньхайван".

За весь 2020 год этот показатель составлял 1 млн TEU. Власти Хайнаня придают большое значение строительству инфраструктуры порта Янпу в целях наращивания через него как внутреннего, так и зарубежного грузооборота, что является важной частью проекта по созданию в провинции свободного торгового порта. Активно ведется работа, направленная на то, чтобы подготовить порт Янпу к соответствию требованиям, необходимым для обеспечения в будущем грузоперевозок на уровне порядка 10 млн TEU ежегодно.

За январь - ноябрь этого года в порт Янпу зашло или вышло из него свыше 18,8 тыс. судов. Данный показатель вырос в годовом выражении на 14,54%. Кроме того, 30 международных судов с общим дедвейтом около 4,8 млн тонн прошли регистрацию в данном порту. В 2021 году, пишет ресурс, порядка 114 иностранных судов также прошли дистанционную проверку эксплуатационной безопасности в порту Янпу.

Китайские власти намерены к 2035 году превратить портовый город Янпу на северо-западе острова Хайнань в ключевой пункт по распределению потока товаров из различных регионов КНР в Юго- Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Порт Янпу при этом будет играть важную роль в реализации плана по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора - проекта Госкомитета по делам развития и реформ КНР, направленного на ускорение и повышение эффективности региональных и глобальных торгово-экономических проектов, на предоставление передовых таможенно-логистических услуг.

Уже к 2025 году он должен превратиться в региональный транспортный узел. Тогда через порт будет транспортироваться до 5 млн контейнеров в год.