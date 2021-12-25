Новый разводной мост через Неву построят в Петербурге в 2023-2028 годах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Новый разводной мост через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай в Санкт-Петербурге будут строить в 2023-2028 годах. На данный момент идет его проектирование, сообщил в субботу губернатор города Александр Беглов.

"Возводить мост мы планируем в 2023-2028 годах. Сейчас идет проектирование. Мы закладываем деньги под него, у нас эти деньги есть, мы их уже предусмотрели в бюджете на 2022-2024 годы. Этот мост действительно необходим нашему городу", - сказал он во время прямой линии с горожанами, трансляция которой велась на странице губернатора во "ВКонтакте".

Губернатор рассказал, что проезжая часть моста будет состоять из шести полос движения, по ней пустят общественный транспорт. Мост продолжит традиции исторических городских переправ - у него будут арочные пролеты.

Ранее Беглов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщал, что строительство моста планируется вести за счет поступлений в городской бюджет от перерегистрации ПАО "Газпром" в Петербурге. Переправа будет иметь транспортные развязки на проспект Обуховской обороны, Октябрьскую набережную, на пересечение Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай.