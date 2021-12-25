Общий ущерб от лесных пожаров в Северной Македонии в 2021 году составил €38 млн

ЗАГРЕБ, 25 декабря. /ТАСС/. Суммарный ущерб от лесных пожаров, бушевавших на территории Северной Македонии летом и осенью 2021 года, составил порядка €38 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Государственного статистического ведомства страны.

По его информации, всего в стране за рассматриваемый период было зафиксировано 142 природных очага возгорания на общей площади 11,42 тыс. га. Суммарно выгорело порядка 482 тыс. куб. м. древесины на общую стоимость в €38 млн.

Как уточнили в Госстате страны, в наибольшей степени от пожаров пострадали смешанные леса, общая доля которых составила около 52,2% от всей уничтоженной стихией растительности.