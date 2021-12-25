Куприянов: клиенты "Газпрома" из Франции и Германии уже выбрали годовые контрактные объемы

Ряд клиентов "Газпрома" из Франции и Германии уже выбрали годовые контрактные объемы 2021 года, заявил Куприянов. По его словам, все обвинения в адрес России и "Газпрома" о недостаточных поставках газа в Европу являются беспочвенными и неприемлемыми.

Он также сообщил, что "Газпром" продолжает транспортировать газ через Украину, несмотря на выполнение контракта 2021 года. Куприянов заявил, что "Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. По его словам, Европа сама создала проблемы с поставками газа, вины "Газпрома" в этом нет.

Представитель "Газпрома" сообщил, что физический реверс газа из Германии в Польшу и Украину фиксируется в объеме 1-4 млн куб. м в сутки из ПХГ Европы.

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