Талибы заявили, что обсуждают с властями Казахстана создание совместной торговой палаты

КАИР, 25 декабря. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) ведет переговоры с Казахстаном о создании совместной торговой палаты. Об этом заявил в субботу в Кабуле назначенный радикалами министр промышленности и торговли во временном афганском правительстве Нуриддин Азизи по итогам консультаций с казахстанским министром торговли и интеграции Бахытом Султановым.

"Мы предпринимаем усилия для создания совместной торговой палаты, обсуждаем экспорт афганской сельскохозяйственной продукции в Казахстан и способы облегчения перевода средств через банки. Открытие в Кабуле филиалов казахстанских банков и возобновление работы воздушного коридора между Афганистаном и Казахстаном также могут способствовать укреплению наших торговых связей", - приводит слова представителя талибов местный телеканал Tolo News.

В свою очередь Султанов сообщил, что за последние 10 месяцев объем торговли между Афганистаном и Казахстаном снизился на 27%. "Мы хотим расширить торговлю между двумя странами, а также выйти на рынки стран Южной Азии", - указал казахстанский министр.

Представитель Казахстана провел встречи и с другими назначенными движением "Талибан" чиновниками во временном правительстве Афганистана, включая заместителя его председателя Абдул Салама Ханафи и главу МИД Амир Хана Моттаки.

17 октября пресс-служба казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева по итогам визита в Кабул его спецпредставителя по международному сотрудничеству Ержана Казыхана проинформировала, что казахстанские власти и представители "Талибана" выражают взаимную заинтересованность в восстановлении традиционных торгово-экономических связей между Казахстаном и Афганистаном.

Согласно данным Национального управления статистики и информации Исламской Республики Афганистан, в 2020 году Казахстан поставил на афганский рынок свои товары на сумму 647,8 тыс. долларов. Экспорт афганских товаров в Казахстан в прошлом году составил $1,6 тыс.

Ситуация в Афганистане

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику.

6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.