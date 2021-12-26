Разработку мастер-плана туркластера "Арктический" в Красноярском крае завершат в 2022 году

КРАСНОЯРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Мастер-план, стратегический документ развития, туристско-рекреационного кластера "Арктический" на севере Красноярского края будет полностью готов в феврале 2022 года. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора Агентства развития Норильска Анастасия Король.

На севере края создали ТРК "Арктический". На его территориях - в Норильске, Дудинке, Хатанге, Диксоне, отдаленных поселках Таймырского района, на плато Путорана и арктическом побережье - предполагается развивать самые разные виды туризма: культурно-познавательный, событийный, промышленный, этнографический, экологический, круизный, приключенческий, экстремальный.

"В этом году мы презентовали первый этап мастер-плана туркластера. Работа над вторым, заключительным этапом, завершится в феврале наступающего года. Мастер-план предстоит утвердить в правительстве Красноярского края", - сообщила Король.

По ее словам, разработка стратегического документа развития началась в 2019 году. Документ направлен на изучение текущего состояния туристической отрасли и перспективных направлений его развития. В мастер-плане будут отражены необходимые изменения инфраструктуры для дальнейшего развития кластера и увеличения туристического потока с учетом допустимой антропогенной нагрузки.

Агентство развития Норильска учреждено муниципальным образованием город Норильск, компанией "Норникель" и благотворительным фондом Владимира Потанина в 2017 году для реализации проектов, направленных на улучшение городской среды, создание условий для устойчивого социально-экономического развития и роста человеческого капитала. Агентство выступает координатором проекта создания и развития туристско-рекреационного кластера "Арктический". Работа над мастер-планом туркластера ведется совместно с экоцентром "Заповедники", агентствами по туризму и развитию бизнеса Красноярского края, "Заповедниками Таймыра" и администрациями Норильска и Таймырского района.