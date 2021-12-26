Более 300 льготных займов получили предприниматели в Фонде развития Приморья в 2021 году

ТАСС, 26 декабря. Более 300 предпринимателей Приморья в 2021 году получили льготные кредитные займы для ведения бизнеса в "Фонде развития Приморского края", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Приморские предприниматели получили в микрокредитной компании "Фонд развития Приморского края" в 2021 году 307 микрозаймов на сумму более 300 млн рублей. Кроме того, для бизнеса были разработаны новые финансовые меры поддержки. Сумма выданных льготных займов выросла на 40 млн рублей по сравнению с 2020 годом", - говорится в сообщении.

Максимальная сумма этого заема - 3 млн рублей на срок до двух лет по ставке 1% годовых в первый год и 8,5% - во второй. Цели, на которые можно получить заем, - приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных средств, выплата текущей заработной платы сотрудникам, включая налоговые отчисления, оплата коммунальных услуг. Деньги также можно использовать на рефинансирование действующих кредитных обязательств.

Микрокредитная компания учреждена правительством Приморского края для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".