Хуснуллин призвал наладить прозрачный въезд легальных мигрантов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Прозрачная и четкая миграционная политика поможет бороться с нелегальным выездом иностранцев на работу. На стройках в России необходимо наладить официальное трудоустройство мигрантов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

"В этой сфере тоже необходимы ясные правила. В Россию должны ехать люди, которые владеют русским языком, проработают тут минимум пять лет, будут официально платить налоги. Таких мигрантов мы ждем. А нелегалы и теневики нам не нужны, я первый борец с ними. Это потеря качества и лишняя головная боль", - сказал Хуснуллин.

В этой связи необходима прозрачная и четкая миграционная политика, подчеркнул он. "Пора избавляться от тех, кто заезжает сюда левыми путями, выводить процесс из тени, делать легальным", - отметил вице-премьер. Кроме того, по его мнению, необходимо возвращать в Россию соотечественников, уехавших в дальнее зарубежье, а также активнее привлекать на работу в России белорусов, украинцев, русскоговорящих из стран Балтии с помощью высокой зарплаты и достойных условий жизни.

Восполнить "страшный дефицит трудовых ресурсов" можно также за счет привлечения на стройки осужденных, отметил Хуснуллин. "Надо учитывать и то, что пандемия ограничила нам пространство для маневра. До 2020 года лишь на стройках у нас работали более миллиона мигрантов. Многие уехали, вернулась часть, а вы должны понимать, что в реальности мигрант работает по двенадцать часов за деньги, которые мы платим россиянам за восьмичасовую смену. И где прикажете мне брать людей?" - сказал вице-премьер.

Поэтому либо надо вдвое повышать людям зарплату, либо пускать на стройки осужденных, считает он. Хуснуллин подчеркнул, что повышение стоимости рабочей силы отражается на конечной стоимости жилья. По его словам, решать эту проблему следует шаг за шагом. Резерв он видит в повышении производительности труда.