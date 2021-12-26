Хуснуллин: на Черноморском побережье Кубани реконструируют все очистные сооружения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Решение о финансировании реконструкции всех очистных сооружений на Черноморском побережье Краснодарского края принято, сообщил в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин: у меня все четко уложено

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Краснодарского края использовать механизм государственно-частного партнерства в модернизации и строительстве очистных сооружений на побережье Черного и Азовского морей. Поручение дано по итогам совещания о реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

"Принято решение о финансировании реконструкции всех очистных сооружений на Черноморском побережье Краснодарского края. Я докладывал президенту, он поддержал предложение", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что инвестиционно-бюджетные кредиты должны позволить решить многолетнюю проблему. "Тариф ведь не дает реконструировать очистные [сооружения], а те порядком износились за последние десятилетия", - пояснил вице-премьер.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 декабря, комментируя заявление президента РФ на большой пресс-конференции о хороших темпах развития южных регионов страны, сообщил, что в конце 2021 года Краснодарскому краю одобрили выделение более 65 млрд рублей инфраструктурных кредитов, на эти средства на Кубани планируют построить и модернизировать очистные сооружения в курортных городах, решить проблемные вопросы, характерные для края, с которыми регион ранее не мог справиться самостоятельно.