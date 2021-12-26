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Аэропорт Махачкалы впервые принял 2 млн пассажиров с начала года

Юбилейному пассажиру вручили подарки от руководства аэропорта
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Описание
© Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС
© Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Аэропорт города Махачкалы впервые в своей истории за год обслужил 2 млн пассажиров, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

"Впервые в истории гражданской авиации Республики Дагестан аэропорт Махачкалы за год обслужил два миллиона пассажиров. Сегодня в терминале внутренних воздушных линий состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого юбилейного пассажира провожали в Москву, вручив ему ценные подарки от руководства аэропорта",- сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в международном аэропорту Махачкалы в январе - ноябре текущего года увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По сообщению махачкалинского аэропорта, самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новый Уренгой.

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