Си Цзиньпин призвал обеспечить устойчивое развитие деревни

ПЕКИН, 26 декабря. /ТАСС/. Обеспечение устойчивого развития китайского сельского хозяйства и деревни в целом, сталкивающихся с многообразными рисками и вызовами, является важнейшей задачей работы на селе. Об этом, как сообщает агентство "Синьхуа", заявил председатель КНР, генеральный секретарь правящей Компартии Китая Си Цзиньпин на заседании постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, предшествовавшего завершившемуся в воскресенье в Пекине двухдневному совещанию по сельской работе.

"Обеспечение поставок товаров первой необходимости является важнейшим стратегическим вопросом", - приводит "Синьхуа" слова китайского лидера. Он, в частности, указал на важность усилий по обеспечению зерновой безопасности и защите земель сельскохозяйственного назначения. Необходимо расширять производство сои и масличных культур, а также свинины, овощей и других продуктов аграрного сектора, отметил Си Цзиньпин.

В Китае в этом году был отмечен рост цен на овощи, вызванный перебоями в энергообеспечении производства.