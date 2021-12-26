В МЭР назвали недостоверной информацию о том, что ЕС требует от России €290 млрд

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Евросоюз требует от России отменить или модифицировать некоторые меры, которые кажутся организации нарушающими правила ВТО. Информация о том, что ЕС предъявила к РФ претензии на получение выплаты в размере €290 млрд, недостоверна, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.

"Информация о том, что ЕС "требует от России €290 млрд" в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб", - сообщили в МЭР РФ.

В министерстве добавили, что сами правила ВТО не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций.

"В рамках ранее проведенных с ЕС консультаций Россия представила Евросоюзу подробные разъяснения относительно полного соответствия указанных мер обязательствам России в рамках ВТО", - отмечается в пресс-релизе МЭР. В министерстве подчеркнули, что продолжат защищать российские правила закупок "в рамках соответствующих судебных процедур".

Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что ЕС направил жалобу в ВТО с требованием к России возместить €290 млрд за проводимую РФ политику импортозамещения. В соответствующем сообщении на сайте ВТО от 29 ноября говорится, что в 2019 году российские государственные предприятия разместили тендеры общей стоимостью "около €290 млрд", а также приводится требование ЕС "отменить меры [в рамках политики импортозамещения] или привести их в соответствие с правилами ВТО". При этом Россия выразила уверенность, что проводимые ею меры соответствуют ее обязательствам в рамках ВТО и выразила готовность продолжить консультации с ЕС по этой теме, следует из сообщения.