На площадке города-спутника Владивостока начались инженерно-геологические изыскания

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Инженерно-геологические изыскания начались на участке, отведенном для строительства города-спутника Владивостока, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"В декабре на площадке, отведенной под город-спутник, уже начались инженерно-геологические изыскания", - цитирует пресс-служба министерства слова Чекункова.

Он подчеркнул, что принятое правительством России решение увеличить с 6 млрд до 33 млрд рублей объемы финансирования, выделенного на создание инфраструктуры территории опережающего развития "Надеждинская", позволит создать в Надеждинском районе Приморского края десятки новых предприятий. Сегодня в ТОР "Надеждинская" реализуют проекты 77 компаний, создается около 8 тыс. новых рабочих мест. Свободных лотов на территории действующей ТОР не осталось, поэтому все новые проекты будут реализованы на дополнительной территории "Западная" общей площадью 1,4 тыс. га, где разместится корейский индустриальный парк LH Corporation, агробиоэкономический кластер "Арника-холдинг", индустриальный парк "Приморье", деревообрабатывающее предприятие Kronospan, завод по производству стройматериалов "ТехноНиколь" и несколько других предприятий.

Кроме того, более 30 компаний малого и среднего бизнеса планируют стать резидентами новой промплощадки. Часть выделенных средств, по словам министра, направят на развитие внутриплощадочных сетей, еще более 15,5 млрд рублей - на инфраструктурное развитие территории в целом, включая земельные участки города-спутника, запланированного в рамках развития агломерации Большой Владивосток. Профинансируют работы по энергоснабжению, газоснабжению, созданию систем водоснабжения и водоотведения, разработана документация по планировке территории, включая архитектурно-градостроительную концепцию.