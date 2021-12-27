РБК: ЦБ начнет запрашивать у банков данные о переводах между физическими лицами

По данным источников газеты на платежном рынке, регулятор начнет запрашивать данные о обо всех p2p-транзакциях, то есть от физлица к физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Получение формы подтвердил изданию представитель платежной компании Qiwi. "ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года", - сообщил представитель Qiwi газете.

Представитель ЦБ пояснил РБК, что основной целью введения новых форм отчетности является оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах. Он уточнил, что использоваться они будут для анализа рынка по России, в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.

По данным издания, в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту и со счета на счет. Также в отчете будут переводы с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно, переводы через систему быстрых платежей и др.

В ЦБ пояснили, что к p2p-операциям не относятся перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как пишет издание, информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, ID, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т. д.