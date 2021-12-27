"Известия": ЦБ развивает концепцию по обмену данных клиентов с их согласия между банками

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Банк России разрабатывает концепцию передачи данных клиента с его согласия между кредитными организациями через открытые программные интерфейсы. Об этом в понедельник пишет газета " Известия " со ссылкой на регулятор.

Как рассказали газете в ЦБ, обмен поможет развить конкуренцию на рынке, повысить финансовую доступность и поспособствует появлению новых цифровых сервисов для граждан и компаний. Эти мероприятия отражены в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы, пишет газета.

В ФАС изданию сообщили, что крупные финансовые организации накапливают много информации о клиентах, за счет чего получают конкурентное преимущество перед небольшими игроками. В ведомстве отметили, что открытие доступа к данным на коммерческой основе и при прозрачных условиях позволит выровнять конкурентную среду. Крупные банки могут также предоставлять услуги по построению моделей на основе этих сведений для других участников рынка, рассказали в службе газете. Там также добавили, что ФАС внесла разработку механизма и условий передачи информации между банками в план мероприятий на 2022-2025 годы.

Вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков сообщил "Известиям" о согласии кредитных организаций с необходимостью сервиса по обмену обезличенными данными. Он добавил, что они предлагают делиться информацией не только между банками, но и с ретейлом в обе стороны, так как это ускорит переход к цифровой экономике.