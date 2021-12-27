Хуснуллин заявил, что рост стоимости стройматериалов является главной угрозой для отрасли

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал угрозой номер один рост стоимости материалов для строительной отрасли. Такое мнение он выразил в интервью газете "Ведомости" , опубликованном в понедельник.

"Рост стоимости материалов сегодня для нас угроза номер один. Мы сейчас все находимся в такой зоне риска, что если цена будет и дальше расти на 15%, 20% и более, то придется сокращать уже запущенные строительные программы соответствующим образом. Если мы сегодня из-за роста стоимости материалов остановим запущенные стройки, последствия будут очень плохими", - рассказал он газете.

Вице-премьер пояснил, что в результате будут недостроенные социальные объекты, разорившиеся подрядные организации. Он отметил, что 8,5 млн человек работают в стройке напрямую, еще 5 млн - в сопутствующих отраслях, а в целом строительная отрасль дает 15-17% ВВП страны. По его словам, сейчас решается задача наполнения рынка жильем, за счет этого разгоняется экономика.

Также Хуснуллин добавил, что колоссальный риск - это рост стоимости материалов. "Мы пытались бороться. Больше всех подорожал, конечно, металл и продукция металлозависимых производств. Например, лифты подорожали, все, что связано с арматурой, подорожало", - сообщил он изданию.

По данным Росстата, в целом цены на строительные материалы за 11 месяцев 2021 года выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Как сообщал президент Национального объединения строителей Антон Глушков, цены на металл в России с ноября 2020 года увеличились более чем в два раза.