Эксперты: авиабилеты на некоторые популярные направления в России в каникулы подешевели

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спрос на авиаперелеты в период праздников (с 25 декабря по 9 января) вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, при этом билеты на ряд популярных направлений в это время подешевели на 19-44%, выяснили "СберСтрахование" и аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Отмечается, что больше всего - на 44% - снизился средний чек на перелет из Сочи в Воронеж. Билет в новогодние праздники здесь стоит 5 628 рублей против 10 009 рублей год назад. На втором месте рейсы из Челябинска в Сочи: перелет в одну сторону обойдется в среднем в 5 989 рублей, на прошлый Новый год он стоил 10 468 рублей - на 43% больше.

С 8 597 рублей до 5 407 рублей (на 37%) подешевели авиабилеты из Красноярска в Иркутск. Средний чек на рейсы из Самары в Екатеринбург упал на 35% (с 8 148 рублей до 5 280 рублей). Замыкают топ-5 билеты из Сочи в Астрахань: их цена по сравнению с прошлым годом снизилась на 34%, до 3 857 рублей.

Дешевле, чем в прошлом году в эти новогодние праздники можно улететь из Сочи в Саратов (5 355 рублей, -31%) и Новосибирск (6 996 рублей, -31%). А в курортную столицу России можно добраться за 5 119 рублей (-28%) из Уфы и за 5 886 рублей (-23%) из Тюмени. Также из популярных курортных направлений подешевели рейсы из Тюмени в Калининград (-26%) и Минеральные Воды (-21%).