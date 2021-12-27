Томские власти рассчитывают на 20% увеличить число резидентов ОЭЗ в 2022 году

ТОМСК, 27 декабря. /ТАСС/. Восемь компаний готовят заявки на получение статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) Томска, в которой зарегистрировано 40 резидентов и последние годы наблюдался только отток инвесторов из-за отмены налоговых льгот. В 2021 году статус получили четыре компании, в 2020 году - одна, сообщил ТАСС вице-губернатор Андрей Антонов.

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми продление сроков действия налоговых преференций для особых экономических зон технико-внедренческого типа затрагивает только часть резидентов - компании, занятые в области информационных технологий. Из-за отмены преференций и высокой арендной платы (порядка 700 рублей за квадратный метр - выше, чем в центре города) резиденты томской ОЭЗ стали покидать зону. К началу 2019 года было зарегистрировано 64 резидента, к началу 2020 - 45, а к 2021 году - 39 резидентов (один из которых зарегистрировался в 2020 году).

"В 2020 году статус резидента ОЭЗ "Томск" получила одна компания, в 2021 - четыре компании. Восемь компаний готовят заявки на получение статуса резидента, из которых пять проектов инвесторов предполагают строительство на территории ОЭЗ", - сообщил Антонов.

Он уточнил, что последние два года статуса лишились 10 компаний - вдвое больше, чем пришли, однако большинство из них фактически не приступили к реализации заявленных планов на территории зоны, имея в отчетности нулевые показатели.

Привлечь новых резидентов предполагается за счет объектов инженерной инфраструктуры, в управление которые регион получил в 2020 году. Уже завершено порядка 20 подстанций и других инженерных сооружений, на итоговой стадии находятся более 40 объектов. В частности, завершаются работы по электроснабжению площадок зоны, которые дают резидентам возможности строить свои производства. Также в ОЭЗ начались работы по строительству первого в регионе экспоцентра, защищается проектная документация для строительства первой очереди инжинирингового центра.

Антонов отметил, что в 2022 году планируется реализовать ряд проектов по привлечению в зону малого бизнеса и стартапов. Власти региона готовы компенсировать часть арендной платы для локализованных в ОЭЗ студенческих стартапов, созданных в рамках правительственной программы развития технологического предпринимательства в вузах. Также управляющая компания зоны расширит перечень оказываемых услуг - подобные деловые начинания она поможет "доращивать" до стадии стабильных продаж.

Об ОЭЗ Томска

Томская ОЭЗ была создана 21 декабря 2006 года, она стала одной из первых технико-внедренческих зон России. По итогам 2018 года ОЭЗ Томска вышла на самоокупаемость - объем инвестиций составил 15,7 млрд рублей и превысил объем вложенных средств на создание зоны и ее инфраструктуры. За минувшие два года инвестиции выросли почти на 30%, до 20 млрд рублей к концу 2020 года. Основные направления деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии. За 15 лет существования зоны резиденты наладили продажи своей высокотехнологичной продукции в 158 стран, объем экспорта за это время превысил 4,3 млрд рублей.