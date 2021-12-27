В Якутии организация устранит нарушения при эксплуатации хвостохранилища

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Якутская природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на организацию обязанности устранить нарушения при эксплуатации хвостохранилища в Алданском районе. Заявление прокурора суд удовлетворил, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Якутии.

"В целях защиты интересов государства и прав неопределенного круга лиц Якутская природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на общество с ограниченной ответственностью обязанности принять меры по устранению выявленных нарушений закона. Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при проверке соблюдения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений выявили нарушения. "Хозяйствующим субъектом не обеспечивается регулярное обследование гидротехнического сооружения - хвостохранилища ГОК "Рябиновый". Не проведен расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии на указанном гидротехническом сооружении, а также не разработана и не направлена в уполномоченный орган декларация безопасности гидротехнического сооружения", - добавили в прокуратуре.

Решение вступило в силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.