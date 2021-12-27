В России субсидии за нерабочие дни в размере 30,5 млрд руб. выдали 2,38 млн сотрудникам

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Субсидии за нерабочие дни получили 2,38 млн сотрудников, работающих в российских субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированных НКО. Общая сумма выданных средств по данной программе составила 30,5 млрд рублей, сообщила в понедельник ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

кто и как может ее получить

Государственная субсидия на нерабочие дни: кто и как может ее получить

Субсидии из расчета одного МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника предоставлялись по заявительному принципу. Прием заявок длился с 1 ноября по 15 декабря на сайте Федеральной налоговой службы России. В списке отраслей, представители которых могли получить грант, значилась 21 позиция.

"Всего получателей поддержки - 2 млн 383 тыс. человек из более чем 620 тыс. компаний, ИП и социально ориентированных НКО", - отметила Илюшникова. По ее словам, среди получателей мер поддержки 10% приходится на сотрудников социально ориентированных НКО - таких более 270 тыс. человек.

Она уточнила, что общая сумма средств, выданных по данной программе поддержания занятости, составила 30,5 млрд рублей.

Как отмечали в правительстве, получатели данной поддержки однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников, а те - от выплаты подоходного налога с таких средств.

Нерабочие дни в России были объявлены с 30 октября по 7 ноября из-за обострения ситуации по коронавирусу.