Казахстан начал переговоры с Росатомом по поводу возможного строительства АЭС

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Казахстанские власти ведут переговоры в том числе с корпорацией "Росатом" по поводу возможного строительства в республике атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил в опубликованном в понедельник интервью газете "Коммерсантъ" председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, управляющий международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов.

Он напомнил, что одним из направлений развития экономики страны является декарбонизация. "Это переход в новое состояние от энергетической модели, в которой у нас энергетика на угле занимает 70%. Мы принимаем различные долгосрочные обязательства: Казахстан к 2060 году должен стать углеродно-нейтральным. Мы были в Глазго, к 2030 году мы должны на 15% снизить объем выбросов углекислого газа", - рассказал он.

По его словам, для реализации этих планов стране необходимо привлекать инвестиции в солнечную и ветровую энергетику, однако это не заменит уголь полностью. "Где-то нужен газ, и здесь мы сотрудничаем с "Газпромом", но, скорее всего, Казахстану придется строить атомную станцию. Переговоры, в том числе с Росатомом, мы уже ведем", - отметил глава агентства.

При этом Келимбетов отметил, что декарбонизация - это не только уход от угля, а переход от новой экономической модели, где роль электроэнергетики иная. "И тарифы другие. Понятно, что тариф у нас сегодня достаточно невысокий, повышение не самая хорошая новость для населения и промышленности, последняя становится менее конкурентоспособной. Но это реальность", - пояснил он.

Общее энергетическое пространство

Страны Центральной Азии и Россия могли бы создать общее энергетическое пространство в регионе, что позволит устранить сезонный дефицит энергии, заявил Келимбетов.

"Я считаю, что сейчас очень важно построить энергетическое пространство - Казахстан, Центральная Азия, Россия. В советское время все это была единая энергосистема, ее нужно восстановить. Она позволит решить вопросы временных, сезонных дефицитов энергии и правильного управления ресурсами", - пояснил он.

По его словам, задача создания энергетического консорциума центральноазиатского региона стоит давно. "Лидеры стран Центральной Азии сейчас над этим работают. Мне кажется, и Россия могла бы принять в этом активное участие <...>", - указал Келимбетов. По его словам, в перспективе возможен и выход в регион Южной Азии, если стабилизируется ситуация в Афганистане.