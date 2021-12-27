В Прибайкалье более 300 тыс. туристов смогут принять отели, которые поддержит "Туризм.РФ"

ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Проекты строительства шести гостиниц в Иркутской области на Байкале, которые получат поддержку корпорации "Туризм.РФ", рассчитаны на прием более 300 тыс. туристов ежегодно. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Совет директоров "Туризм.РФ" одобрил участие корпорации в уставном капитале первых 53 инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить турпоток в регионы на 10,5 млн человек. В число этих проектов вошли шесть гостиниц, которые планируется построить в Иркутской области на Байкале.

"Иркутская область включена в работу по созданию туристической инфраструктуры при поддержке правительства Российской Федерации. <…> Шесть туристических объектов Иркутской области вошли в перечень. Общий объем номерного фонда составит 1 125 номеров, планируемый турпоток этих шести гостиниц - 303 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Поддержку проектам корпорация окажет в виде взноса в уставной капитал специально создаваемых проектных компаний. "Туризм.РФ" будет поддерживать инвестора вплоть до запуска объектов в эксплуатацию, после чего может продать свою долю инвестору по рыночной стоимости, а средства инвестировать в следующие проекты.

Иркутская область является одним из лидеров рейтинга туристической привлекательности регионов России, главное направление для отдыха в регионе - озеро Байкал. До пандемии турпоток в Иркутскую область ежегодно рос на 3-4% и в 2019 году достиг 1,8 млн человек. В 2020 году из-за закрытых границ он упал на 48,7% - до 938 тыс. человек. За девять месяцев 2021 года регион посетили 1,2 млн путешественников, преимущественно это жители России. Ожидается, что в 2022 году регион выйдет на допандемийный турпоток. Власти региона рассчитывают увеличить турпоток к 2024 году до 3 млн человек и создать в сфере туризма дополнительно 5 тыс. рабочих мест.

Корпорация "Туризм.РФ" создана по поручению председателя правительства Михаила Мишустина для привлечения инвестиций в строительство туристических объектов. Иркутская область летом 2021 года одним из первых регионов России заключила соглашение о сотрудничестве с корпорацией.